أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أنه جار الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان، للمساهمة فى مشروعات تطوير مدينة رشيد الأثرية، خاصة في مجال البنية التحتية، مشيرة لاستمرار العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية في ميناء الصيد وتطوير الشوارع الرئيسية بوسط المدينة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقتى أبو مندور الأثرية وكورنيش النيل، وإقامة ثلاثة مراس على النيل مع تطوير المراسي القديمة وتشغيل أتوبيس نهري لخدمة السياحة الداخلية، والانتهاء من تركيب الأعمدة الديكورية وإنارتها بالكامل بطول كورنيش النيل.

وأوضحت عبده، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أول ميناء للصيد برشيد يقام على مساحة 12 فدانًا، يضم 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك ومصنع للشباك إلى جانب 17 مبنى للصناعات البحرية، ورصيف بحرى بطول 850 مترًا ورصيف صيانة للسفن والمراكب على مساحة 4000 متر مربع، بالإضافة للإقامة أكبر مشروع سياحي بمنطقة المثلث الذهبي الذي يلتقي فيه نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.