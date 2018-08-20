نعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الشقيقين السائقين عطية عبد الفتاح ماجد ومحمد عبد الفتاح ماجد، اللذين لقيا مصرعهما غرقا اليوم، في بلاعة صرف صحي بمدينة رشيد، وذلك أثناء عملهما على سيارة كسح المياه من المنازل، إثر سقوطهما بغرفة الصرف العمومية بشارع البحر أمام مبنى الموارد المائية والري.

ووجهت المحافظ، بصرف إعانة عاجلة 5 آلاف جنيه لأسرة كل من الشقيقين، كما وجهت المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بسرعة التوجه إلى مدينة رشيد والتأكد من صرف إعانة عاجلة وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالشقيقين.