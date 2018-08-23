نفت المتحدثة باسم مصرف "كريدي سويس" صحة التقارير التي أفادت بأن المصرف، الذي يعتبر ثاني أكبر المصارف في سويسرا، قد جمد حسابات مرتبطة بروسيا بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضحت ممثلة "كريدي سويس"، آنا سيكستون، قائلة إن "الحسابات الروسية لم يتم تجميدها، بل تمت إعادة تصنيف الأصول دون أن يتعرض العملاء، غير الخاضعين لعقوبات، لخسائر جراء هذا الإجراء".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أن "كريدي سويس"، جمد حسابات مرتبطة بروسيا بقيمة 5 مليارات دولار لتفادي وقوعه تحت وطأة العقوبات الأمريكية،وفقا قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وفرضت واشنطن خلال العام الجاري عدة حزم من العقوبات على موسكو، أبرزها تلك التي فرضت في أبريل الماضي، والتي طالت شركات ورجال أعمال ومسؤولين روس، وسرت في الآونة الأخيرة بين المصارف العالمية مخاوف من أعمال انتقامية من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات مندرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الأمريكية.