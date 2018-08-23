ندب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لجنة من إدارة المرور لمعاينة موقع حادث انقلاب أتوبيس رحلات طلاب كلية سياسة وأقتصاد جامعة 6 أكتوبر، وتحديد أسباب وقوع الحادث.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي.

قال اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة نويبع، إن النيابة العامة، صرحت بدفن جثة الطالب، وفي انتظار تسليمها لذويه، مؤكدًا، أنه جرى الاستماع لأقوال المصابين وطلبت النيابة من المرور تحديد سبب الانقلاب.

وكان اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى اليوم إخطارًا من العميد مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد انقلاب حافلة سياحية "غربية رقم 58" بمنطقة الصاعدة، على بعد 10 كيلو من مدينة نويبع يستقله طلاب من كلية سياسة واقتصاد جامعة 6 أكتوبر وكانوا متجهين لقضاء الإجازة في مدينة طابا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص ويدعى أحمد سمير الطوخي عواد شرف من القاهرة ٢٢ سنة، وإصابة 30 آخرين بينهم سائق الحافلة.