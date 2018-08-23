كشفت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران، اجتمع في مقر الوزارة، اليوم، بعدد من قيادات الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة؛ لمتابعة آخر موقف لعودة رحلات حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وباقي الرحلات وانتظام التشغيل والعمل بالمطارات المصرية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن الوزير شدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن خلال مرحلة العودة، واطمأن على انتظام وسرعة إنهاء إجراءات السفر، كذلك انسيابية الجسر الجوي لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية، والشركات الأخرى العاملة في الموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر، أن الوزير شدد أيضا على ضرورة توفير كل التسهيلات للحجاج ومستقبليهم وزيادة اللافتات الإرشادية؛ لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة عند استقبالهم خارج المطارات وداخلها وتوفير عناصر على أعلى مستوى؛ لتقديم كل الرعاية المطلوبة، خصوصًا لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضى.

واستعرض المصري، موقف الرحلات الخاصة لحجاج دولتي مالي وفلسطين الذين نقلتهم الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، وكذلك جداول رحلات حجاج الترانزيت الوافدين من عدة دول حول العالم من الأراضي المقدسة إلى بلادهم عبر مطار القاهرة، وطالب بتقليل المدة الزمنية لفترة الترانزيت تيسيرا على ضيوف الرحمن.