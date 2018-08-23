قال المهندس محمد عبد اللاه رئيس قسم الإنارة العامة، بالوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من تركيب 2640 كشاف ليد بالميادين والشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية.

وأضاف، أنه جرى الانتهاء من تركيب 177 كشافا بالشوارع الرئيسية والميادين، كما تم الانتهاء من تركيب 870 بستة أحياء، ويجري الأن استكمال إنارة باقي الأحياء تباعا.

وأوضح "عبد اللاه" أن خطة المحافظة تستهدف إحلال واستبدال جميع كشافات الإنارة القديمة غير الموفرة للطاقة بكشافات ليد ذات الشكل الحضاري وموفرة للكهرباء، وسيتم استكمال باقي الأعمال عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى مباشرة.