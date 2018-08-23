أكد مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، حدوث عطل فني مفاجئ بأحد قطارات مترو الأنفاق، في محطة الشهداء بالخط الأول "المرج - حلوان"، وتعتبر المحطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني.

وقال إنه يتم حاليًا التعامل مع العطل، وإصلاحه فورًا لعودة حركة مسير القطارات لطبيعتها، موضحًا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن حركة سير القطارات منتظمة بالخطين الثاني والثالث، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة؛ للتأكد من سيرها وعدم حدوث أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.