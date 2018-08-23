أعلن المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة مترو الأنفاق، الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها سريعا، لعدم حدوث زحام على أرصفة المحطات.

وقال صبره، لـ"الوطن"، إن الشركة وضعت سيناريوهات بديلة حال حدوث أي أعطال مفاجئة، مؤكدا أن جميع القطارات بحالة جيدة وتعمل بكامل طاقتها، وأنه يتواصل مع أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعرفة حقيقة وجود أعطال بإحدى قطارات الخط الأول؛ للعمل على إصلاح العطل والحفاظ على حركة سير القطارات.