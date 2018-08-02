قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، إن الوزارة وضعت خطة من مرحلتين لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتضم الأولى تطوير البنية التحتية، والثانية شراء قطارات جديدة، موضحا أن الاستشاري الأجنبي الخاص بالهيئة القومية للأنفاق حدد فترة زمنية قدرها 6 سنوات؛ للانتهاء من التطوير.

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أن مصادر تمويل التطوير خط المترو الأول متعددة، مشيرًا إلى عقد اتفاق بين الحكومة والبنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو أمس، إضافة إلى 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و146 مليون يورو تمويل محلي.