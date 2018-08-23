كشفت شركة روسية رائدة في صناعة الأسلحة، عن ابتكارها لإنسان آلي "روبوت" يناهز طوله أربعة أمتار، خلال مشاركتها بمعرض "أرمي 2018" العسكري، الذي تشارك فيه نحو 1200 شركة دفاعية روسية، وتم عرض ما يقارب 26 ألف قطعة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية، ما أثار جدل متواصل في العالم عن مستقبل الأسلحة الذكية.

ويتسم "روبوت" الذي طورته شركة "كالاشينكوف كونسرن" بأن يسير على قدمين ويصل وزنه إلى 4.5 طن، وارتفاعه 13 قدما، وقادر على حمل أشياء بذراعيه على نحو مرن حتى وإن تعلق الأمر بالأسلحة، وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الإنسان الآلي العسكري جرى تصميمه بالأساس حتى يكون قادرا على تقديم الحلول أثناء خوض المعارك.

وأطلقت الشركة على الإنسان الآلي الذهبي اسم "الروبوت ثنائي الأرجل المحكوم"، ويضم مقصورة خلف الألواح الزجاجية له، يستطيع الناس الجلوس فيها وتشغيل الروبوت من الداخل.

ومن ناحيته، قال المسؤول في الشركة الروسية، فلاديمير دميترييف، خلال مشاركته بالمعرض، إن هذا الروبوت من أبرز النماذج التي جرى تقديمها في "أرمي 2018"، وأضاف أن الإنسان الآلي يكشف النهج الذي تتبعه المؤسسة بالنظر إلى تزايد الإقبال العالمي على العمل الذاتي.

وأثار الإنسان الآلي الروسي الجديد جدل ضخم في الأوساط العلمية والحقوقية، بسبب ما وصفوه بقدرته على إيقاع عدد كبير من الضحايا، فضلا عن وجود مشكلة قانونية إذ لن يكون ثمة أشخاص يمكن محاسبتهم في الحروب إذا كان مرتكبو الجرائم المحتملة من الآلات، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

فيما أكد حقوقيون أن العسكري العادي بوسعه أن يتخذ قرارا تقديريا في بعض الأحيان حتى يضمن حماية المدنيين ويتجنب الخسائر قدر الإمكان، أما الإنسان القاتل فقد يتصرف وفق منطق آلي.

بينما من ناحية أخرى، يرى المدافعون عن تطوير الأسلحة الذكية أنها تستطيع تحديد الأهداف وإصابتها على نحو أكثر دقة مقارنة بالأدوات العسكرية التقليدية، وبالتالي فإنها قد تقلل الضحايا المحتملين بدلا من زيادة عددهم.

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