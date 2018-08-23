قال إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الدول الأوروبية دائما ما تحترم مشاعر المسلمين المقدسة، موضحا أن كل دولة قد قامت بتهيئة المناخ الواجب توافره للمسلمين، وذلك لقضاء يوم العيد بعدما أعلنت السعودية بداية أيام عيد الأضحى ويوم عرفة.

وأضاف "علي" خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتفالات بعيد الأضحى قد شملت المسلمين والمسيحيين سويا، حيث تم فتح الكنائس والجوامع ليلة العيد وذلك لإحيائها وسط جو من البهجة والسعادة وإثبات وحده المصريين الوطنية للعالم كله، موضحًا أن الذبح في العيد تم في ساحات مصرح بها وبعد ذلك خرج المعيدين الحدائق والمتنزهات للاحتفال.