وزعت جمعية أبو عبيدة في الشيخ زويد بشمال سيناء، ثلاثة عجول على الأسر الأشد احتياجا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال عمر يوسف إنه تم ذبح العجول ووضعها في أكياس صغيرة تزن 2 كيلو للكيس الواحد، وتم توزيعها على الفقراء بنطاق الشيخ زويد، والأسر التي نزحت من جنوب الشيخ زويد وغرب رفح.

فيما قامت جمعية حقوق المرأة السيناوية بتوزيع لحوم أضاحي العيد على الأسر السيناوية الفقيرة بمدينة العريش بشمال سيناء وقام العاملون بالجمعية بتوزيع اللحوم الضأنٍ على الأسر السيناوية الغير قادرة ماديا من أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح المقيمة بضواحي وقرى مدينة العريش وذلك وسط إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتبرع إبراهيم العرجاني بتكاليف توزيع أحد العجول على الأسر الفقيرة المنقولة في العريش من أهالي رفح.