ألقت قوات الشرطة بمركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، القبض على 11 شخصاً آخرين فى أحداث قرية "أبيوقا" التابعة لدسوق، على خلفية التجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل حركة المرور، عقب وفاة طفل صدمته سيارة أمام القرية، وبلغ عدد المقبوض عليهم 19شخصاً، ووجهت النيابة للمقبوض عليهم 8 إتهامات التجمهر، وتكدير السلم العام، وقطع طريق عام، وتعطيل سير حركة المرور، ومقاومة السلطات، والتعدي على ضابط وأفراد شرطة وإصابة مجند شرطة "ع. ع" وحملهم أسلحة تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون تصريح قانوني، وتخريبهم وإتلافهم عمداً سيارات شرطة.

وكانت القرية قد شهدت أحداث مؤسفة عندما تجمهر الأهالى وقطعوا طريق "دسوق - كفر الشيخ"، أمام القرية احتجاجاً على وفاة الطفل "محمد. ه. ن"، 6 سنوات بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، وقام البعض بإشعال إطارات السيارات في الطريق، ما أدى لتكدس السيارات وغضب المسافرين وتوقف الحركة المرورية تماماً.

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وحاولاً إقناع الأهالي بفتح الطريق إلا أنهم رفضوا وقاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة، ما دفع قوات الأمن للتعامل مع الحدث لإعادة فتح الطريق خاصة وأنه لا يوجد له طريق بديل، وتعاملت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الأهالي، إلا أنهم لم يقتنعوا فقامت الشرطة بغستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لفتح الطريق وألقت القبض على 8 من الأهالي.

وتحرر المحضر رقم 11009 إدارى مركز دسوق، وحبس 8 أشخاص أمس ، بينما ألقى القبض على 11 آخرين اليوم وجاري التحقيق معهم لتورطهم في قطع الطريق وإتلاف سيارات شرطة.