وجهت نيابة مركز دسوق بكفر الشيخ، 8 اتهامات للمقبوض عليهم عقب قطع الطريق العام طريق دسوق- كفر الشيخ، من أمام قرية أبيوقا، التابعة لمركز دسوق، إثر وفاة طفل بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، حيث وجهت النيابة تهم "التجمهر، وتكدير السلم العام، قطع طريق عام، تعطيل سير حركة المرور، مقاومة السلطات، التعدي على ضابط وأفراد شرطة وإصابة مجند شرطة "ع. ع" وحملهم أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون تصريح قانوني، وتخريبهم وإتلافهم عمدا سيارات شرطة".

والمتهمون الـ8 هم، "كريم. ش" 22 عاما، "أحمد. إ. ع" 23 عاما، و"حسن. ح. م" 45 عاما، و"أسامة. ا" 37 عاما، و"أشرف. ع" 50 عاماً، و"إبراهيم. ع" 55 عاما، و"سامي. خ" 49 عاما، فيما أوضح مصدر أمني أنه جار القبض على 11 آخرين اشتركوا في قطع الطريق وإثارة الشغب.

وكانت نيابة مركز دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، قررت حبس 8 أشخاص من قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب قيام أهالي القرية بقطع طريق دسوق- كفر الشيخ، عقب وفاة طفل صدمته سيارة ميكروباص وحرر محضرا بالواقعة وضبط السائق والسيارة.

تعود أحداث الواقعة، عندما توفي محمد هاني نعيم، 6 سنوات من قرية أبيوقا عقب أن صدمته سيارة ميكروباص أمام قريته مساء أمس، ما أدى لتجمهر الأهالي وقطعهم الطريق العام دسوق -كفر الشيخ، وقيام البعض بإشعال كاوتيش السيارات في الطريق، ما أدى لتكدس السيارات وغضب المسافرين وتوقف الحركة المرورية تماما.

انتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وحاولا إقناع الأهالي بفتح الطريق إلا أنهم رفضوا وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة، ما اضطر قوات الأمن للتعامل مع الحدث لإعادة فتح الطريق خاصة وأنه ليس له بديل، حيث تعاملت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الأهالي، إلا أنهم لم يقتنعوا ما أدى لقيام الشرطة برش «قنابل الغاز المسلة للدموع»، محاولة فتح الطريق، وجرى القبض على 8 من الأهالي.

وأكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، أنهم حاولوا إقناع الأهالي بكافة الطرق التنبيهية مع توعدهم بالقبض على سائق السيارة المتسببة في الحادث، إلا أن بعضهم رفض وأشعل بعض الشباب النيران في الطريق، وحاول بعض المسافرين إقناع الأهالي أيضا بفتح الطريق إلا أنهم صمموا على استمرار غلقه وإقامة مطبات غير مطابقة للمواصفات أمام القرية وتوقيف كل السيارات على جانبي الطريق ما أدى لوجود زحام كبير.

وأشار إلى أنه جرى ضبط السائق والسيارة المستخدمة في ارتكاب حادث السير، ودفن الطفل وحرر محضرين الأول بالواقعة حمل رقم 11009 إداري مركز دسوق، وحبس 8 أشخاص على إثره 15 يوما، والثاني بالقبض على سائق السيارة وجار عرضه على النيابة.

أوضح المصدر، أنه جرى تطويق القرية بطوق أمني من قبل قوات الأمن المركزي لمنع تجدد خروج الأهالي وقطع الطريق، أمام المسافرين، فضلا عن محاولة تهدئة أهل القرية بعد القبض على السائق المتسبب في وفاة الطفل في حادث السير.