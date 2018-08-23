اعتمد اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، هيكل إدارة مرور جنوب سيناء والمقدم من العميد مصطفى كامل عابدين مدير الإدارة.

وأبرز ما جاء في الحركة، الإبقاء على العميد شريف فاروق نافع وكيل إدارة المرور، المقدم محمد رفعت سعيد رئيس مباحث المرور.

وشملت الحركة العميد حكيم شلبي رئيس قسم التفتيش العقيد أمجد أديب رئيس قسم التراخيص، العقيد سامح أبو الفتح رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية، المقدم آسر حسن رئيس قسم العمليات، الرائد هيثم خليل رئيس قسم الطرق.

وشهدت الحركة تغيرات في إدارات المرور بمختلف مدن المحافظة ففي طور سيناء تم الإبقاء علي الرائد محمد الكوانيني رئيس تراخيص مرور الطور، الرائد أسامة جعفر رئيس قسم عمليات المرور بمدينة رأس سدر، الرائد محمد علام رئيس تراخيص أبورديس، الرائد محمد السمبوك رئيس تراخيص دهب، الرائد عمرو أسامة رئيس تراخيص شرم، الرائد نور السمري تراخيص ميناء نويبع البحري، الرائد ماجد نبيل تراخيص نويبع، النقيب احمد محروس تراخيص ننفذ طابا البرى.

في سياق متصل قرر مدير أمن جنوب سيناء تعزيز إدارة المرور بعدد من ضباط مديرية الأمن حيث تتحمل إدارة المرور أعباء كثيرة في جنوب سيناء خاصة أثناء المؤتمرات الدولية والأعياد.