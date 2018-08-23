قبلت حركة "طالبان" الأفغانية لأول مرة، دعوة للمشاركة في مفاوضات سلام حول مستقبل أفغانستان، تعقد في موسكو يوم 4 سبتمبر المقبل، حسبما نقلت وكالة رويترز عن ممثل للحركة اليوم.

وقال ممثل طالبان للوكالة البريطانية: "قبل زعماؤنا الدعوة للمشاركة في المفاوضات التي تنظمها روسيا"،وفقا لما ذكره قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وذكرت رويترز أن أربعة على الأقل من كبار قادة الحركة المحظورة في روسيا، يمكن أن يحضروا إلى روسيا للمشاركة في المفاوضات المقررة في سبتمبر المقبل، وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في وقت سابق، إن كابل لن تشارك في الاجتماع حول أفغانستان بموسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إنه تمت دعوة 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المشاورات المقررة في موسكو بشأن مستقبل أفغانستان في 4 سبتمبر.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد يوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعتزم المشاركة في محادثات للسلام حول أفغانستان تجرى في موسكو في الرابع من سبتمبر، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا أجرت محادثات دولية بشأن أفغانستان في أبريل من العام الماضي، لكن الولايات المتحدة لم تشارك".