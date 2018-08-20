أكد مسؤول روسي رفيع، اليوم، توجيه دعوة لحركة "طالبان" الأفغانية للمشاركة في لقاء دولي حول التسوية في أفغانستان سيعقد بموسكو مطلع الشهر المقبل.

وحسب وكالة "إنترفاكس"، فإن الممثل الخاص للرئيس الروسي حول أفغانستان زامير كابولوف أجاب بـ"نعم" عن سؤال حول ما إذا تم توجيه دعوة لممثلي الحركة لحضور اللقاء بصيغة موسكو، والتي ذكر كابولوف أن الجانب الروسي يعد لعقده في 4 سبتمبر المقبل.

وأوضح الدبلوماسي أن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى إطلاق عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن لقاءات بصيغة موسكو حول أفغانستان تجمع ممثلين عن كل من هذا البلد ودول آسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانيا وأوزبكستان) إضافة إلى روسيا والهند وإيران والصين وباكستان، وجرت الجولة الأخيرة من المشاورات بهذه الصيغة في أبريل الماضي.

ولم تشارك "طالبان" في هذه اللقاءات حتى الآن، مع أن الخارجية الروسية شددت أكثر من مرة على ضرورة إشراك الحركة، كونها من أكبر المكونات السياسية والعسكرية في البلاد، في عملية المصالحة الوطنية المنشودة.