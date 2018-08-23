سيبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، الجمعة، الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفي وقت سابق أشارت قناة "تي أر تي" التركية إلى أن المحادثات بين الوزيرين ستركز على الوضع في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب.

وذكرت "تي أر تي" بأن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، زارا موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقيا بنظيريهما الروسيين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن اللقاء الأخير بين جاويش أوغلو ولافروف جرى في 14 أغسطس في أنقرة، في إطار الاجتماع العاشر لسفراء ومندوبي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية، ويقع على كاهل تركيا، وهي إحدى الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا، جل المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في منطقة خفض التوتر التي تم إنشاؤها، عام 2017، في محافظة إدلب (شمال غرب) والمناطق المتاخمة لها. وإدلب هي المنطقة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة المسلحين في سوريا، بعد هزيمتهم في غوطة دمشق الشرقية وجنوب البلاد.