يحل الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد ضيفًا غدًا الجمعة على "فعّال للتدريب والاستشارات الإعلامية"، وذلك لتقديم محاضرة تتناول فنون كتابة الرواية والأدب الكلاسيكي.

وكان فعّال للتدريب والاستشارات الإعلامية، قد أعلن سابقًا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات التدريبية في فنون كتابة الرواية والقصة القصيرة والأدب يقدمها باقة من كبار الكتّاب على رأسهم الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، والكاتب الكبير د.نبيل فاروق، والكاتب محمد الفخراني، والكاتب والرسام خالد الصفتي بجانب مجموعة من الأدباء الشباب.

وأوضح راجي عامر، رئيس فعّال للتدريب والاستشارات الإعلامية، أن المكان بمثابة مدرسة مستقلة لصناعة المبدعين لذلك نحرص على تواجد أفضل الأدباء والفنانين وأساتذة الجامعات لمشاركة خبراتهم مع المتدربين في مجالات الأدب والفن المختلفة.

يُذكر أن إبراهيم عبد المجيد قد أصدر عدة روايات منها ثلاثية عن الأسكندرية وهي "لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"طيور العنبر"، و"الإسكندرية في غيمة".. كما أن له 18 رواية، و6 مجموعات قصصية، و8 كتب مختلفة، وتُرجمت كثير من أعماله للغات أخرى كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب.