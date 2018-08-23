قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، إن لقاءه مع ممثلي كل من روسيا وإيران وتركيا يجري في جنيف 11 و12 من الشهر المقبل.

وأكد دي ميستورا أن ممثلي الدول الثلاث "مدعوون إلى جنيف في 11-12 سبتمبر لإجراء مشاورات معنا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي منتصف يوليو الماضي، عقد في جنيف الاجتماع الأول لممثلي روسيا وإيران وتركيا بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، لمناقشة سبل تنفيذ آلية لجنة تعديل الدستور السوري، وفي نهاية يوليو وبعد اجتماع "أستانا 10"، صرح دي ميستورا بأنه يعتزم عقد اجتماع جديد منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.