أفادت مصادر مطلعة على واقعة التحقيق في قضية "طفل المترو"، إنه تقرر إيقاف أمين الشرطة، الذي ظهر في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يعتدي على طفل يبيع المناديل داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وأظهر الفيديو المتداول طفلا يتوسل لمجموعة رجال، أحدهم كان يرتدي ملابس أمن، حتى لا يقوموا بجره خارج العربة وهو يردد باكيا "سبني أبوس إيدك".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إنه "في ضوء اهتمام وزير الداخلية بمتابعة إجراءات سير التحقيقات الخاصة بالمقطع الذي تم تداوله بالمواقع المختلفة، والذي يقوم خلاله أحد أمناء الشرطة بالتعدي على طفل من بائعي المناديل داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.. فقد أفادت مصادر مطلعة بآخر المستجدات الخاصة بالتحقيقات، حيث تم وقف أمين الشرطة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم معه بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة".