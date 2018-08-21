"قومى الطفولة" يشيد بالتحقيق مع أمين الشرطة المعتدي على "طفل المترو"

توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لسرعة توجيهه بالتحقيق في واقعة تعدي أمين شرطة على طفل من بائعي المناديل داخل مترو الأنفاق.

تعود أحداث الواقعة إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر به أمين شرطة، يقوم بالاعتداء والضرب المبرح على طفل، لإخراجه من عربة المترو، ما آثار حفيظة المتابعين وردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بقرارات اللواء محمد توفيق، حيث وجه بإحالة مضمون الفيديو إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في الواقعة، بما يضمن تحقيق العدالة والردع لأي تجاوز ضد المواطن المصري لاسيما الاطفال.

وذكر بيان المجلس، أن "ما ورد بالفيديو المتداول يعد انتهاكا لحقوق الطفل، طبقا لتعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والذي كان من أهم مبادئه ضمان الكرامة الإنسانية للطفل المصري وتغيير النظرة العقابية للطفل، حيث أصبح الطفل المتسول مجنيا عليه وضحية وليس جاني وهي الفلسفة التي لابد أن يعامل بها الطفل بما يضمن أمنه وسلامته، وذلك فضلاً عن أن هذا الطفل يعتبر من الأطفال المعرضين للخطر".

وأضاف أنه طبقا للمادة 96 من قانون الطفل والتي تعتبر الطفل البائع لمثل تلك السلع من ضمن الأطفال المعرضين للخطر، حيث نصت على أنه يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أى من الأحوال الآتية: إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، ما لا يصلح موردا جديا للعيش.