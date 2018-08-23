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"تراب الماس" يجني 10 ملايين جنيه في أسبوع.. أين يمكنك مشاهدته؟

"تراب الماس" يجني 10 ملايين جنيه في أسبوع.. أين يمكنك مشاهدته؟

تفتح أبوابها مجانا خلال عيد الأضحى.. عناوين مراكز الشباب بـ4 محافظات

تفتح أبوابها مجانا خلال عيد الأضحى.. عناوين مراكز الشباب بـ4 محافظات

"المالية": عرض عملات خاصة ونادرة لأول مرة بمتحف "سك العملة"

"المالية": عرض عملات خاصة ونادرة لأول مرة بمتحف "سك العملة"

رفع 562 إشغالا ثابتا ومتحركا من شوارع كفر الشيخ

رفع 562 إشغالا ثابتا ومتحركا من شوارع كفر الشيخ

"الأورمان" توزع 25 عجلا و45 طنا من اللحوم على 190 جمعية في كفر الشيخ

"الأورمان" توزع 25 عجلا و45 طنا من اللحوم على 190 جمعية في كفر الشيخ

إعصار قوي يضرب غرب اليابان

إعصار قوي يضرب غرب اليابان

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دليلك للمسرحيات والأفلام العربي والأجنبي ثالث أيام العيد

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بالصور| أول متحف للعملات التذكارية والتاريخية بمصلحة سك العملة

تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

موظفة الصبح وجزارة بعد الضهر: «حلاوتهم سترونج اندبندنت وومان»

موظفة الصبح وجزارة بعد الضهر: «حلاوتهم سترونج اندبندنت وومان»

الكبار أيضاً يستمتعون بالعيد.. «لعب وجرى ومراجيح»: طلّع الطفل اللى جوّاك

الكبار أيضاً يستمتعون بالعيد.. «لعب وجرى ومراجيح»: طلّع الطفل اللى جوّاك

نجوم زمن الفن الجميل على جدران مطاعم الغربية.. حاجة تفتح النفس

نجوم زمن الفن الجميل على جدران مطاعم الغربية.. حاجة تفتح النفس

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