"الأورمان" توزع 25 عجلا و45 طنا من اللحوم على 190 جمعية في كفر الشيخ

قال العميد علاء نجم، مدير فرع "الأورمان" بكفر الشيخ، إنه جرى توزيع ٢٥ عجلاً خلال أيام العيد على 25 جمعية أهلية نشطة ولها دور في رعاية وكفالة الأيتام والاهتمام باحتياجات الأسر الفقيرة.

وأضاف نجم في بيان، اليوم، أن ذلك لكل جمعية تحضر خطاب من "التضامن الاجتماعي" بأنها ليست محظورة أو لها نشاط سياسي أو مخالف للتعليمات مراكز المحافظة وذلك بعد تحري الدقة في استحقاق الحالات من خلال لجان مشتركة بين جمعية الأورمان والتضامن الاجتماعي ورؤساء مجالس المدن تحت الإشراف المباشر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

واستكمل مدير فرع "الأورمان" بكفر الشيخ أن الجمعية وزعت 45 طن لحوم مجمدة بالتعاون بين جمعية "الأورمان" وصندوق "تحيا مصر"، على 165 جمعية أهلية خلال فترة العيد فقط، متابعاً أن الجمعية تعمل بشفافية تامة وترفض الضغوط من ذوي الأهواء الشخصية والمطالب المخالفة للتعليمات وأن "الأورمان" بقيادة اللواء ممدوح شعبان تعمل لصالح الفقراء وللفقراء وتتحرى الدقة في اختيار الجمعيات والحالات المستحقة ولم يخلوا بيت فقير أو محتاج لم يدخله لحوم من جمعية "الأورمان".