"المالية": عرض عملات خاصة ونادرة لأول مرة بمتحف "سك العملة"

بعد مرور 68 عاماً على تأسيسها، تتجه مصلحة "سك العملة"، التابعة لوزارة المالية، إلى تأسيس أول متحف للعملات التذكارية، ليكون سجلاً تاريخياً يشهد على فترات مؤثرة في تاريخ مصر، ورغم إنشاء المصلحة عام 1950، فإن المتحف المزمع إنشاؤه سيتضمن إصدارات تاريخية وأوسمة وقلادات وفئات مختلفة من العملات المعدنية تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن المتحف سيحوي مجموعة نادرة من العملات التذكارية سابقة لتاريخ تأسيس المصلحة، كما سيضم عملات تذكارية وأوسمة وقلادات وميداليات ودروعاً تم سكها لتخليد شخصيات تاريخية مهمة مصرية وعالمية أسهمت في تاريخ مصر الحديث، مثل محمد علي، والرئيس جمال عبدالناصر، وزعماء الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن مجموعة أخرى تؤرخ للأحداث المهمة، مثل حفر قناة السويس، وبناء السد العالي، وغيرها من المشروعات القومية المهمة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وقلادة الجمهورية، وقلادة النيل، والعديد من المسبوكات التي أنتجتها المصلحة على مدار تاريخها.

والأوسمة والأنواط وسائل لمظاهر التكريم التي يحظى بها شخص نتيجة عمل بطولي، أو عطاء مهم، تعبيراً عن الاعتزاز بدورٍ أداه، وتستند الآن إلى القانون الذي صدر عام 1972، وتتضمن، قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون، وسام الرياضة، نوط الامتياز، ونوط الاستحقاق.

الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، قال إن الركن الخاص بالمحفظة الملكية للملك فاروق يمثل قيمة خاصة، حيث يضم الإصدار الأول عدة عملات ورقية مصرية نادرة، مثل الجنيه المصري "ذو الجملين"، الذي يعتبر من الأوراق النقدية النادرة لهواة العملات.

وتعمل مصلحة سك العملة حالياً على تصميم العديد من العملات الخاصة بإحياء ذكرى المناسبات والشخصيات التاريخية لإصدارها خلال الأعوام المقبلة، ومنها مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر، و150 عاماً على ميلاد طلعت حرب، مؤسس بنك مصر، و150 عاماً على افتتاح قناة السويس، و100 عام على تأسيس الجامعة الأمريكية.