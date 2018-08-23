داهمت الشرطة الأرجنتينية اليوم، منزل رئيسة الدولة السابقة كريستينا كيرشنر، تنفيذا لأوامر صادرة عن قاض يشتبه بمسؤوليتها عن نظام فساد تفشى خلال رئاستها بين العامين 2007 و2015.

وأفاد مراسل "فرانس برس" أن نحو عشرين شرطيا دخلوا بناء في حي راق في بوينس أيرس أمام عشرات الصحفيين، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدر القاضي كلاوديو بوناديو أمرا بالمداهمة في إطار فضيحة "دفاتر الفساد" التي كشفت شركات بناء وأشغال عامة بدفع رشاوى إلى إدارة كيرشنر.

وكان مجلس الشيوخ رفع مساء الأربعاء جزئيا الحصانة عن كريستينا كيرشنر، التي هي عضو في هذا المجلس، ما أتاح القيام بالمداهمة.

وتستفيد كيرشنر حاليا من حصانة برلمانية تحول دون سجنها، الا أنه بالإمكان الاستماع الى اقوالها من قبل قاض، وتوجيه اتهام اليها وحتى محاكمتها.

وتبين أن الشركات العاملة في قطاع البناء والاشغال العامة كانت تنقل الرشاوى المالية الى منزل وزراء في حكومة كيرشنير، او الى شقة تابعة لكيرشنر وزوجها، او حتى الى المقر الرئاسي في اوليفوس قرب بوينس ايرس.