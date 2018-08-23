نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة في المهد، ومصادرة مواد البناء وتحرير محضر للمقاول والقائم بالأعمال، كونه شريك في المخالفة .

استهدفت الحملة التي ترأسها هاني ندا، رئيس قرية بر بحري، عدداً من التعديات، وأسفرت عن غزالة سور مبنى بالطوب الأبيض الحجري "البلوك " على مساحة ثلاثة قراريط، على الأرض الزراعية غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، الغرض منها قطع مساحة من الأرض الزراعية وتبويرها، وتحرير محضر بناء مخالف للقانون .