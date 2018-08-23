أعلنت وزارة الداخلية حالة تأهّب واستعداد لتأمين الكنائس، بعدما اختُتمت احتفالات مولد العذراء التى أُقيمت فى كنائس وأديرة تحمل اسمها بالمحافظات، خاصة دير العذراء بجبل درنكة وكنيسة العذراء بمسطرد ودير العذراء ببياض العرب فى بنى سويف، التى شهدت نحر الذبائح تبركاً بالعذراء، وشهدت الكنائس تشديدات أمنية مكثفة، بالتزامن مع إجراءات تأمين احتفالات عيد الأضحى، وتتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يتولى كشافة الكنيسة تنظيم الاحتفالات من الداخل وتأمينها، وجرى منع وقوف السيارات أمام الكنائس.

وفى القاهرة، تفقد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى جولة ميدانية عدة مناطق ومتنزهات ومراسى نيلية وحدائق يرتادها المواطنون خلال الأعياد للوقوف على مدى تطبيق الخطط الأمنية لتأمين المواطنين، وحفظ الأمن لتهيئة الأجواء المناسبة لاستمتاع المواطنين بإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد مناطق السينمات والمطاعم بوسط المدينة، ومنطقة عباس العقاد والحديقة الدولية وسيتى ستارز مول، وجرى التأكيد على ضبط كل ما يخل بالأمن العام وانتشار الخدمات الشرطية، كما تفقد مناطق قصر النيل وكورنيش النيل والمراسى النيلية من شبرا وحتى المعادى، إضافة إلى تفقد الخدمات بالكنائس ودور العبادة المسيحية تزامناً مع الاحتفالات التى تقام بمناسبة يوم الصعود، وتأكد من استعداد وانتشار الخدمات والأقوال الأمنية والارتكازات وخبراء المفرقعات وخدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية، لتحقيق الوجود الأمنى الفعال وتأمين احتفالات المواطنين مع توسيع دائرة الاشتباه، والتأكيد على نشر خدمات الشرطة السرية من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط الخارجين على القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تفقد المحاور المرورية والميادين للوقوف على مدى قيام الخدمات المرورية بدورها فى تسيير حركة المرور والتغلب على المعوقات المرورية. وأكد مدير الأمن نشر الخدمات المرورية والأمنية بجميع المحاور، خاصةً فى أوقات الذروة والعمل على القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية لما قد تسببه من تكدسات مرورية وتفعيل دور إدارة شرطة المرافق فى إزالة الإشغالات التى قد تعوق الحركة المرورية من خلال حملات مستمرة بجميع المحاور والميادين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الوجود الأمنى خلال فترة احتفالات العيد.

انتشار مكثف حول الكنائس والأديرة ومنع وقوف السيارات أمامها.. وفرق الكشافة تتولى التنظيم من الداخل

وشهدت محافظات الجمهورية تكثيفاً للمرور من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية، لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات، ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية.

وتأكّد مديرو الأمن من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها محافظات الجمهورية لتأمين احتفالات عيد العذراء، وشدد مديرو الأمن على القوات باتخاذ جميع التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن.