"إيرادات خيالية من غير خناقات".. "هوليوود" تحرج شباك تذاكر عيد الأضحى

بينما تدور حرب تصريحات و"شتائم" بين القائمين على فيلمي "البدلة" لمنتجه وليد منصور و"الديزل" لأحمد السبكي، حول صدارة إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى الحاليّ، نجد أفلاما تعرض في هوليوود في التوقيت نفسه، محققة إيرادات خيالية، بعيدا عن التلاسن بالألفاظ و"الخناقات على ملاليم".

وكان المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، قد شن هجوما عنيفا على الفنان محمد رمضان، بعدما اتهمه الأخير بتغيير أرقام إيرادات أفلام العيد لصالح فيلم "البدلة"، من بطولة الفنان تامر حسني، متوعدا إياه برد أكثر حزما وأشد قسوة في المرة المقبلة.

وبحسب تقرير نُشر في النسخة الورقية لجريدة "الوطن"، فإن فيلم "الديزل" حقق في يومه الأول إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه، متقدما على فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، الذي حقق 3 ملايين و386 ألفا في يومين.

أما إيرادات موسم عيد الأضحى الحالي، فقد تجاوزت إيرادات الأفلام فيها الـ10 ملايين جنيه، وسط تضارب التصريحات عن هوية الفيلم المتصدر، فقد أعلن الفنان تامر حسني عن تصدر فيلمه "البدلة" شباك التذاكر في الموسم، بينما قال محمد رمضان إن فيلمه "الديزل"، تصدر شباك التذاكر.

بينما حقق فيلم تراب الماس، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد مليونا و315 ألف جنيه فى اليوم السادس لطرحه.

بينما حقق فيلم "الكويسين" للمخرج أحمد الجندى، وهو الفيلم الوحيد المصنف للجمهور العام، إجمالي إيرادات وصل إلى مليوني و700 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "بنى آدم"، بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال مليوناً و600 ألف، ويحمل تصنيف (+12).

وبفارق 50 ألفا عن فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبدالعزيز، الذي حقق 400 ألف جنيه، تذيل فيلم "بيكيا" للمخرج محمد حمدي القائمة، وفقا لبيان إيرادات أصدرته شركة "دولار فيلم".

وحققت السينما المصرية في موسم عيد الفطر الماضي 125 مليون جنيه، بواقع 5 أفلام، هي "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي، "ليلة هنا وسرور" بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، "الأبلة طم طم" بطولة ياسمين عبدالعزيز وإخراج علي إدريس، "قلب أمه" بطولة شيكو وهشام ماجد وإخراج عمرو صلاح، "كارما" بطولة عمرو سعد وغادة عبدالرازق وإخراج خالد يوسف، بالإضافة إلى فيلم "الرجل الأخضر".

و"كارما" بطولة عمرو سعد وزينة وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف، إضافة إلى فيلم "الرجل الأخطر" والذى تم طرحه بعد عيد الفطر بشهر، وهو من بطولة سامح حسين ومرقس عادل.

وبالنسبة لسينما هوليوود، فقد حقق فيلم "كريزي ريتش إيجانز"، إيرادات خيالية في أول 5 أيام من عرضه في دور السينما، حيث بلغت حوالي 34 مليون دولار "أي ما يعادل نحو "607.58 مليون جنيه مصري"، وبذلك تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مع حلول عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته بتاريخ 20 أغسطس.

أما فيلم "ذا ميج"، بطولة جيسون ستاثان ورين ويلسون وإخراج جون تورتيلتاوب، فقد حل في المرتبة الثانية، بواقع إيرادات بلغت 21.5 مليون دولار "أي ما يعادل 384.205 مليون جنيه مصري".

وحل فيلم "مايل 22" في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 13.6 مليون دولار "أي ما يعادل 243 مليون جنيه مصري".

أما فيلم "ألفا" فقد جاء في المركز الرابع بواقع إيرادات بلغت 10.5 ملايين دولار "أي ما يعادل 187.635 جنيه مصري".

كما حل أيضًا، فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت"، بطولة توم كروز وريبيكا فيرجسون وإخراج كريستوفر ماك كويري، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 10.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع.