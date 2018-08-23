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تأجيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي لدواعي أمنية

تأجيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي لدواعي أمنية

إصابة أسرة من 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "بورسعيد – الإسماعيلية"

إصابة أسرة من 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "بورسعيد – الإسماعيلية"

بعد إدانة رئيس حملته واعترافات محاميه.. هل يُعزل ترامب؟

بعد إدانة رئيس حملته واعترافات محاميه.. هل يُعزل ترامب؟

عاجل| واشنطن تعرب عن قلقها من عمليات عسكرية في إدلب السورية

عاجل| واشنطن تعرب عن قلقها من عمليات عسكرية في إدلب السورية

بالصور| "بنك الطعام الدمياطي": توزيع 870 كيلوجراما من اللحوم على المستحقين

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وفاة الفنان الأردني ياسر المصري إثر حادث سير

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دليلك للمسرحيات والأفلام العربي والأجنبي ثالث أيام العيد

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بالصور| أول متحف للعملات التذكارية والتاريخية بمصلحة سك العملة

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تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

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موظفة الصبح وجزارة بعد الضهر: «حلاوتهم سترونج اندبندنت وومان»

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الكبار أيضاً يستمتعون بالعيد.. «لعب وجرى ومراجيح»: طلّع الطفل اللى جوّاك

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