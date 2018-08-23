قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، إنه مستمر في منصبه ولا صحة لما نشر حول تقدمه باستقالته إلى وزير الإسكان.

وأضاف بدوي لـ"الوطن": "الوقت الراهن يتطلب العمل بهدوء والبلد مش مستحملة وكفاية شائعات تثير البلبلة".

وأكد بدوي، أن شركة مياه الشرب بالجيزة كبيرة وتخدم ما يفوق 14 مليون مواطن، وجار العمل على توسعات جديدة بالمحطات لزيادة الحصة ومواجهة العجز الموجود.

وأشار إلى أنه التقى اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، ليلة العيد لبحث تقديم خدمة أفضل للمواطن الجيزاوي، لافتا إلى أن تقديم الاستقالة يكون لرئيس الشركة القابضة.