فاجأ الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، يرافقه الدكتور يسري بيومي، وكيل المديرية، اليوم، مستشفى كفر الدوار العام، لمتابعة الخدمة الطبية، والانضباط الإداري، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الجولات اليومية على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة ووكيل المديرية، قسم الاستقبال والطوارئ وجميع الأقسام، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال، وكميات من أكياس الدم ومشتقاته، كما اطمأنا على سير العمل وانتظامه ومدى انضباط فريق العمل من الأطباء والتمريض والفنيين بجميع الأقسام.

وحرص وكيل الوزارة أثناء الزيارة على سؤال المرضي وذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، وأحال 10 أطباء للتحقيق الفوري في المديرية، مشددا على جميع العاملين بالمستشفى، بضرورة الانتظام بالعمل وعدم مغادرته لأي سبب من الأسباب.

كما شدد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحسين الخدمة في المستشفيات العامة والمركزية، وتحديد الاحتياجات أولا بأول فضلاً عن الاهتمام بالنظافة والمعاملة الحسنة مع المرضى وذويهم، وضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى أداء الخدمات وتحديد الأولويات والانضباط في العمل ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تم غلق مركز أشعة خاص في مدينة كفر الدوار، يدار دون ترخيص وتشميعه بالشمع الأحمر من فريق العلاج الحر بكفر الدوار.