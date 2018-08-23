علمت "الوطن" أن حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي مهدد بالإلغاء، بسبب وجود مشاكل تنظيمية.

وكشف مصدر مقرب بالجهة المنظمة أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموقف النهائي لإقامة الحفل من عدمه.