أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بينهم طفلة في حالة خطيرة، في انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق "بورسعيد – الإسماعيلية".

وتلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مستشفى بورسعيد العام، يفيد بوصول مصابين عن طريق الإسعاف في تصادم سيارة عند قرية الكاب وهم: أمل عبد المجيد محمد، 38 سنة، الزوجة، وتامر رضا أمين، 40 سنة، الزوج، وأحمد تامر رضا، 11 سنة، ولقاء تامر رضا، 13 سنة، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ووعد تامر رضا، 13 سنة، بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة، وسيجرى دخولها وحدة العناية المركزة لسوء الحالة.

وقدم أطباء الجراحة والعظام الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا بعد فرز حالتهم، ويجري رجال البحث الجنائي التحريات، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.