خالد يوسف عن وفاة ياسر المصري: "الخبر نزل على رأسي كالصاعقة"

نعى المخرج خالد يوسف، الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء وسط الأردن.

ونشر "يوسف"، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"صورا من مشاهد في فيلم "كف القمر"، والذي شارك فيه الفنان الراحل ياسر المصري.

وعلق "يوسف على الصور قائلا: "تلقيت كالصاعقة على رأسي نبأ مصرع الصديق العزيز الممثل الأردني ياسر المصري في حادث سير (ضاحي في فيلم كف القمر) وأشهد الله أنه كان إنسانا استثنائيا وفنانا نادرا أحبه كل من التقي به وترك أثرا طيبا في نفوس كل فريق الفيلم رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته".