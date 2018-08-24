زوج قتيلة قليوب يفجر مفاجأة: اختلفنا على تقسيم الأضحية طعنتها بـ"كزلك"

فجر "بلال. س" زوج ربة منزل والتي لقيت مصرعها أثناء ذبح زوجها للأضحية مفاجأة، باعترافه أنه السبب في وفاتها إثر نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فطعنها بسلاح أبيض "كزلك" كان يستخدمه في الذبح ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بمصرع "عزة م" 27 سنة، بقرية ميت نما بقليوب إثر جرح طعني بالرقبة.

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبسؤال الشهود وهم: "هبة س" شقيقة المتهم وولاء شقيقته الأخرى، و"ريهام. ي" زوجة شقيق المتهم، و"راوية. ا" زوجه شقيق المتهم الثاني، و"فايزة. ك" زوجة شقيق المتهم الثالث و"سمر. ع" زوجة شقيقة الرابع، قرروا أنه أثناء إعداد المجني عليها الشاي لزوجها أثناء ذبح الأضحية انزلقت قدمها في بسبب دماء الأضحية وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين مستخدمة في الذبح فلقيت مصرعها في الحال.

فيما اتهم "إبراهيم. م" شقيق المتوفية، نقاش، 29 سنة، باتهام زوج المجني عليها بتعمد قتلها، وبالعرض على النيابة اعترف المتهم أنه هو المتسبب في وفاتها إثر نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فطعنه ابسلاح أبيض "كزلك" كان يستخدمه في الذبح، ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.