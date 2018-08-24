عامل يستغل أنبوب أكسجين في "نفخ كاوتش عجلته".. و"صحة الدقهلية" تحقق

"عم سيد داخل بكل ثقة ينفخ كاوتش العجلة من أنبوبة الأكسجين اللي في الطوارئ"، تعليق رافق صورة متداولة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر شخصا يمسك خرطوم يخرج من أسطوانة أكسجين يحاول تزويد عجلة دراجته بالهواء، وأكدوا أنها التقطت داخل أحد مستشفيات محافظة الدقهلية.

وعلق أحد الأطباء على الصورة: "بالنسبة للشخص أكيد غلطان، بس هو جاهل باللي بيعمله، المستشفى والأمن والدكاترة بقا كانوا فين؟، على الأقل يشرحوا له إن إنقاذه لحياة العجلة هيكون قصاد حياة شخص تاني".

وأضاف آخر: "العجلة نامت فجأة وعطلت الراجل عن العودة للبيت يعني الراجل في موفق طارئ، وغير اعتيادي ومش بيحصل كل يوم، وبعدين أنت كإنسان عندك القدرة على استخلاص الأكسجين من الهواء بطريقة ذاتية، إنما العجلة لأ، يبقى مين أولى بالأنبوبة".

وسخر ثالث: "وإحنا نقول الأنابيب بتفضى بسرعة ليه!".

ونفى مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن تكون هذه الصورة من داخل مستشفى أجا، لافتا إلى أن إدارة المستشفى نفت ذلك تماما، إذ أن "استخدام الأكسجين في المستشفى يتم من خلال شبكة موحدة، والمكان ليس في قسم طوارئ المستشفى، كما أن هذا المكان لا يوجد في هذه المستشفى".

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه سيتم التحقق من مكان التقاط الصورة، وحال ثبوت التقاطها في أي مكان تابع للصحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.