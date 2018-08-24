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"مياه الفيوم": قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمركز طامية اليوم

"مياه الفيوم": قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمركز طامية اليوم

عامل يستغل أنبوب أكسجين في "نفخ كاوتش عجلته".. و"صحة الدقهلية" تحقق

عامل يستغل أنبوب أكسجين في "نفخ كاوتش عجلته".. و"صحة الدقهلية" تحقق

محافظ البحر الأحمر يناقش خطة مكافحة التلوث البترولي

محافظ البحر الأحمر يناقش خطة مكافحة التلوث البترولي

كندة علوش عن رحيل ياسر المصري: "خبر مفجع وحزين"

كندة علوش عن رحيل ياسر المصري: "خبر مفجع وحزين"

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أمير كرارة ناعيا ياسر المصري: "الله يرحمك يا راجل يا طيب"

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