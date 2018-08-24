"مياه الفيوم": قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمركز طامية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق داخل نطاق مركز طامية، عقب صلاة الجمعة اليوم، بسبب حدوث كسر مفاجئ للخط قطر 700 مم، بالقرب من المعهد الديني على طريق "الروضة- فرقص".

وأوضحت الشركة، في بيان لها، صباح اليوم الجمعة، أن المياه ستنقطع في مناطق "سرسنا، الروبيات، وفرقص"، وبعض أجزاء من مساكن طامية.

وطالبت الشركة المواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات داخل الخط، وضخ المياه مرة أخرى.

وأضافت الشركة، أنها "وفرت 4 سيارات ناقلة لمياه الشرب النقية تجوب القرى المتأثرة، خلال فترة الانقطاعات وأعمال الإصلاحات".