فيديو تدريبات المعلمين يثير عاصفة من الجدل.. ونشطاء: "ده محو أمية"

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ممثلة إيطالية تنفي اعتداءها جنسيا على قاصر.. والأخير: سويت الأمر ماليا

ممثلة إيطالية تنفي اعتداءها جنسيا على قاصر.. والأخير: سويت الأمر ماليا

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حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا ترتفع إلى 555 قتيلا

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عاجل| "سكاي نيوز": الحوثيون يفجرون مدرسة في اليمن انتقاما من المدنيين

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