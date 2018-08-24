فيديو تدريبات المعلمين يثير عاصفة من الجدل.. ونشطاء: "ده محو أمية"

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر تدريب عدد من الموجهين ومدرسي اللغة الإنجليزية، على طريقة نطق حروف اللغة الإنجليزية.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا واسعها على "فيسبوك"، حيث أيد البعض ما جاء في المقطع باعتباره تدريبا وإعدادا للمعلمين قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، بينما سخر البعض الآخر من طريقة نطق الموجهين والمدرسين لحروف اللغة.

واستنكر محمود العيسوي، والذي يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، الهجوم على زملائه، وقال: "ده يا أستاذ يا محترم اسمه تدريس مصغر، فهنا الموجهين يعتبروا تلاميذ، وللأسف بغض النظر عن النطق اللي حضرتك بتعلق عليه فدول أساتذتنا وعلى فكرة والله لا أعرف من هم لكننا تربينا أن نوقر كبيرنا ليحترمنا صغيرنا، كيف تطلب من طالب أن يحترمك وحضرتك تقلل من أساتذتك؟ هؤلاء علموا أجيالا ولهم منا كل التقدير والعرفان بالجميل وفقط".

وقال عبدالحليم عبدالسميع، الذي يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية أيضًا: "السادة الموجهين في الفيديو في الصف الأمامي من بينهم أ. رضا السعدني، وأ. حامد محمود، وأ. عاطف عبد الرازق، وغيرهم من السادة موجهي إدارة ديرب نجم وهم مدربون معتمدون ومن أبرز موجهي المحافظة بل منهم من يدرب في محافظات أخري، التدريب هذا مقصود به تزويد كل الموجهين وأعضاء المكاتب الفنية بالمادة العلمية وطريقة تدريس الصوتيات للصفوف الأولى ب، لنقل التدريب إلى معلمى الإدارة، مش معقول أخي الحبيب أن الموجهين لسه بيتعلموا نطق الحرف b، كل سنة وأنتم جميعا طيبين وعام دراسي جديد ناجح إن شاء الله".

وكتبت سمسم أحمد: "ده حلقة تدريس مصغر أو موقف تعليمي كأنهم هم تلاميذ الصف الأول والمدرس بيكلمهم، بيمثلوا الموقف وبيعيشوه علشان يقدروا ينقلوه للمدرسين والمدرسين بدورهم يعيشوا الموقف مع التلاميذ في الفصل فين المشكلة بقى" .

فيما سخر عدنان عنتر من طريقة نطق الموجهين للغة الإنجليزية، وعلق: "ولا كارثة ولا حاجة انت اللي مكبر الموضوع، إحنا دولة عالم تالت live with it".

وكتب طارق وائل: "هو ده محو الأمية يا مستر صح مش تدريب صح اكدب عليا وقولى إنه كده".

وقالت مي رزق: "هو ده إنجليزي بجد، هما كده ضميرهم مرتاح لما يعلموا الأجيال الكلام ده".

وتدشن وزارة التربية والتعليم، نظامًا تعليميًا جديدًا، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بداية من سبتمبر المقبل، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم منذ مطلع أغسطس الجاري تدريب موجهي ومعلمي الصفوف الأولى على طرق تدريس المناهج الجديدة.