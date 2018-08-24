قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل مجموعة عمل من البعثة ستبدأ عملها من صباح غدٍ لإنهاء إجراءات سفر الحجاج من مطار المدينة المنورة قبل مغادرة كل فوج من أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ـ 24 ساعة، لافتا إلى أنه سيتم نقل حقائب وأمتعة الحجاج للمطارات قبل موعد إقلاع الطائرة بـ12 ساعة مع إنهاء إجراءات سفر كل حاج على الرحلة نفسها.

فيما تتابع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، يومياً مع البعثة الإشرافية للوزارة للاطمئنان على الحجيج وتوافر جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم خاصة كبار السن، لافتا إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وأن جميعهم وصلوا على أفواج من منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة وهم بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة ويتم متابعة 6 حالات من الحجيج ممن يقومون بإجراء جلسات غسيل كلوى للتأكد من تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية المتكاملة.

قالت والي إنه سيتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح، لافتا إلى أنه تم تخصيص الرقم (00966563593425 ) لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.