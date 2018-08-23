قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، إن إجمالي القوى العاملة العسكرية المدنية بلغت أكثر 250 ألف شخص، وأن عدد الحجاج دون تصريح لم يتجاوز 110 آلاف.

وأضاف الفيصل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بختام موسم الحج أنه شارك في الحج أكثر من 32 ألف طبيب وممارس صحي، وأنه تم تجهيز 135 مركزا صحيا و 106 فرق طبية ميدانية.

وتابع الفيصل أنه سيتم اعتماد "الحج الذكي" ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة، وأن الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة تم وضعها، وأنه سيتم استقبال 5 ملايين حاج ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة.

واستكمل الفيصل أنه يتوقع أن يتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام القادم، وأن مراحل تطوير المشاعر المقدسة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

وأشار الفيصل إلى أن لجنة الحج المركزية تبدأ بالتحضير للعام القادم بعد أسبوع من الموسم الحالي، وأن الإعلام كان له دور كبير في تطوير خدمات الحج، لافتا إلى أنه هناك مشروع كبير لتطوير حركة السير في المشاعر المقدسة.

وأوضح الفيصل أنه مع كل هذا النجاح الذي تم تحقيقه مازال هناك سعي إلى المزيد، وأن إجراءات دخول الحجاج للسعودية تمت في مطارات بلادهم، وأنه قد تم تزويد الحجاج بسوار إلكتروني لتسهيل تحركاتهم.

وشرح الفيصل أن يتم التنسيق مع مزيد الدول لتطبيق مشروع تسهيل دخول الحجاج، وأن السعودية لا تفرض على الدول الفئة العمرية لحجاجها.