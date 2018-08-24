أصيب نحو 103 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة طعام في عرس بقرية في مركز الزقازيق بالشرقية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، باستقبال مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق 103 أشخاص مقيمن بقرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق، مصابين بأعراض اشتباه تسمم "قيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة"، وأفادوا بتناولهم وجبة طعام في حفل زفاف.

فيما أكد الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، تقديم الخدمة الطبية ومباشرة علاج المصابين بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مشيرا إلى خروج بعض الحالات واحتجاز آخرين.