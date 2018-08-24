صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تجري حاليا تطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد، بإجمالي تكلفة حوالي مليار جنيه، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأشار عز، في بيان صحفي، إلى أن تعليمات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخاصة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين حركة المواطنين بها.

وأضاف أنه بالنسبة لتطوير المحطات فجرى تطوير 23 محطة بإجمالي تكلفة 451 مليون جنيه، موضحا الانتهاء من 13 محطة وجار تنفيذ أعمال التطوير لـ10 محطات يجري الانتهاء منها يونيو 2019، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأعمال تحسين المحطات فجرى تحسين ورفع كفاءة وأعمال الصيانة لـ133 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 626 مليون جنيه، وانتهي من 79 محطة وجار إنهاء أعمال التحسين لـ54 محطة.

وقال إن أعمال رفع كفاءة وتحسين المحطات يشمل تأسيس الأرصفة بجميع المرافق (كهرباء - إشارات - حريق) وعمل غرف التفتيش اللازمة وعمل ميول (رامب) لذوي الاحتياجات الخاصة وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة وتركيب المظلات بالأرصفة وإعادة صب البلاطة الخرسانية للأرصفة وتطوير الكراسي وإعادة تركيب البردورات وتجديد المباني وأعمال الكهرباء، وتحديث التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية الخاصة بالمحطات وإنارة أرصفة المحطات، وتجهيز المحطات بأعمال الحماية المدنية.