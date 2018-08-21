قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن جولته التفقديه له للسكة الحديد لم تكن بالأمس فقط ولكنها امتدت على مدارر 5 أيام أساسيين وذلك لان عيد الأضحي يكون موسم كثيف على السكة الحديد بسبب حركة العمالة الموسمية خلال عيد الأضحي لأن أجازته تمتد لأكثر من أسبوع بحجز مسبق لمحافظات الصعيد.

وأضاف عرفات، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السكة الحديد خلال العيد الماضي حظيت بثقة أكبر من الأعياد السابقة للمواطنين والذي تم تجسيده في حركة ضغط غير طبيعي، موضحا أنه وخلال العام القادم ستقوم الوزاررة بتزويد القطارات وتقليل زمن التقاطر بعد تركيب الاشارات الإلكترونية والتي ستتكلف 17.5 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل، أنه قد تم تشكيل عدد من اللجان للمراسي النيلية بمساعدة شرطة المسطحات وتم ضبط العديد من المخالفين، موضحا أن الذراع الأساسي للسكة الحديد والنقل النهري هي شرطة النقل والمواصلات لانها تساعد الوزارة في هذين القطاعين الهامين، متابعا: "وزير الداخلية والرجاله بتوعه هما أساس النجاح بالنسبة للفترات الحرجة في الضغط على المرافق الهامة".