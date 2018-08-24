أصيب 33 شخصا إثر وقوع 5 حوادث طرق بمناطق مختلفة في محافظة مطروح، صباح اليوم الجمعة، نقلوا جميعهم إلى مستشفيات رأس الحكمة والضبعة المركزي والحمام ومطروح العام.

تلقى، اليوم، اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا من شرطة النجدة بوقوع 5 حوادث طرق وسقوط العديد من المصابين، وانتقل رجال الشرطة إلى مواقع الحوادث لمتابعتها، ومعرفة أسبابها وملابساتها.

ونقلت سيارات الإسعاف في الحادث الأول إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي 11 مصابا إثر وقوع تصادم سيارتين بمنطقة "فوكة" بالكيلو 70 طريق "مطروح-إسكندرية" الساحلي الدولي، وهم خالد عبدالقادر سعد 15 سنة من زاويه العوامة مصاب بكسر بقاع الجمجمة واشتباه مابعد الارتجاج، دعاء محمد مصطفى 36 سنة من القاهرة مصاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، وفؤاد سعد عطية 40 سنة من زاوية العوامة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، وليلى عبدالحميد محمد 55 سنة من القاهرة مصابة باشتباه كسر بالكوع الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وسندس محمد الأمين 30 سنة من القاهرة مصابة بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ورقية محمد فضل 56 سنة من القاهرة مصابة باشتباه كسر بالفك والحاجز وعظام الأنف واشتباه كسر بالضلوع، ومحمد مصطفى حسين 65 سنة من القاهرة مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد رزق 59 سنة من القاهرة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالضلوع من الجهه اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد عبدالعزيز رزق 12 سنة من القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وهنا محمد إسماعيل 9 سنوات من القاهرة مصابة بجرح قطعي بالإلية اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، وحلا محمد إسماعيل 5 سنوات من القاهرة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وفي الحادث الثاني أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين أمام قرية "سواني جابر"، هم أيمن أحمد عبدالواحد 50 سنة من مصر الجديدة مصاب بكدمات بالبطن والرسغ الأيسر وأسفل الظهر، وريم فتحي أبوالسعود 47 سنة مصابة بكدمة بالقدم اليسرى، وهنا أيمن أحمد 18 سنة مصابة بكدمات متفرقة بأعلى الظهر، وتقى أيمن أحمد 17 سنة بكدمة بالقدم اليسرى، وسيف أيمن أحمد 8 سنوات مصاب بكدمات متعددة بالجسم، وآسر أيمن أحمد 5 سنوات مصاب بكدمة مع تورم بالمخ واشتباه فيما بعد الارتجاج، ومنال عبدالحكيم المزين 55 سنة من المنوفية مصابة بكدمه بالكوع الآيسر، وزينب عبدالحكيم المزين 48 سنة مصابة بكدمة بالبطن والصدر واشتباه نزيف داخلي.

وفى الحادث الثالث انقلاب أتوبيس "ميني باص" بمنطقة رأس الحكمة طريق "مطروح-إسكندرية"، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

كما أصيب شخصين إثر انقلاب "بيتش باجي" بمنطقة روميل بمدينة مرسى مطروح وتم نقلهما إلى مستشفى مطروح العام، وسيدتين باصابات متفرقة في حادث سير بمدينة الحمام شرق مطروح، وتم نقلها إلى مستشفى الحمام المركزي.