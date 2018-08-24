بعد عام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفيتنامية هانوي، يبدأ الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، زيارة للقاهرة، غدا بدعوة رسمية من السيسي، ضمن جولة إفريقية بدأها بزيارة أديس أبابا.

وتوفر هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات والإجراءات لتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، فضلًا عن بحث فرص التعاون في مجالات التجارة، والزراعة، والثقافة، والسياحة.

وعكست زيارة السيسي لبلد الزعيم التاريخي "هوتشي منه"، سبتمبر الماضي، تقدير القيادة السياسية لهذا البلد ولنضالها، وحرصها على مد جسور التواصل والتعاون معها، وهدفت إلى تعزيز العلاقات السياسية وفتح الملفات الاقتصادية المشتركة، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي يصب حاليا في صالح فيتنام، ودفع العمل في اللجنة الوزارية المشتركة، التي تعد من أهم آليات التعاون القائمة بين مصر وفيتنام، إلا أن انعقادها توقف منذ 9 سنوات بعد 4 دورات فقط عقدت آخرها بالقاهرة في نوفمبر 2008، ويجري العمل حاليا على استئناف عملها من خلال لجان فنية وزيارات متبادلة بين كبار المسؤولين.

وتتمتع فيتنام ومصر بعلاقات صداقة وتعاون تقليدية، فمصر واحدة من أوائل الدول العربية التي كونت علاقات مع فيتنام منذ عام 1958، عندما أنشأت فيتنام مكتب ممثل تجاري في مصر، 1 سبتمبر 1963، وأعلنت الدولتان ولادة العلاقات الدبلوماسية رسميًا، وفي العام نفسه افتتحت فيتنام سفارتها في القاهرة، وبعد عام واحد في عام 1964، افتتحت مصر سفارتها في هانوي.

وجرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية خلال زيارة السيسي، فضلا عن تبادل التأييد في المحافل الدولية، وعقد مشاورات سياسية منتظمة بين الجانبين على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.