حدَّدت جامعة الأزهر مواعيد تقدم الطلاب المصريين لمكتب التنسيق لجميع الفئات، ومن المقرر أن يكون بالنسبة للشهادات المعادلة من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر، بالإدارة العامة لشؤون التعليم.

وأوضحت الجامعة، في بيانها، أن تقدم الطلاب بالنسبة للأعوام السابقة يكون من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، طبقًا للمنطقة الجغرافية الحاصل منها على الشهادة الثانوية، وحددت موعد التنسيق للحاصلين على شهادة تخصيص القراءات من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر بكلية القرآن الكريم وعلومها بطنطا.

وذكرت أن التنسيق بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية "دور ثان" سيكون بعد ظهور النتيجة بـ48 ساعة.