لقي وافد مصرعه عقب سقوطه من سطح المسجد الحرام لصحن الطواف صباح اليوم.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة "الوئام" السعودية، فقد صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، أنه عند الساعة 8:10 دقائق من صباح اليوم بتوقيت المملكة، أقدم أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وتم استدعاء رجال الأمن على الفور.

وقال السلمي: أصيب في الحادث اثنين من الحجاج، وقد تم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، ولازالت إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة.