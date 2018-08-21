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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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بث مباشر| صلاة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بالإسكندرية بحضور السيسي

بث مباشر| صلاة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بالإسكندرية بحضور السيسي

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"أضحية نظيفة ومضمونة".. "الوطن" تزور أرض "رعاة الأغنام"

ميلانيا ترامب في جولة أفريقيا العام الجاري

ميلانيا ترامب في جولة أفريقيا العام الجاري

بث مباشر| صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة

بث مباشر| صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة

بث مباشر| حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات

بث مباشر| حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات

ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات الثلاثة بمشعر منى بمكة المكرمة

ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات الثلاثة بمشعر منى بمكة المكرمة

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مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات

بعيدا عن الهواة وغلاء أسعار الذبح.. نصائح جزار لنحر أضحيتك بنفسك

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