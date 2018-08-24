تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعمال الإنشاءات بمسجد الدهار بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ أن مسجد الدهار يعد تحفة معمارية ويشبه إلى حد كبير مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بالغردقة، موضحا أن تكلفته تبلغ ما يزيد عن 25 مليون جنيه، ويقع المسجد بمنطقة السوق القديم وهو على الطراز العثماني.

وأكد جمعة خلال تفقده المسجد، أن إعمار وبناء مسجد الدهار يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، معلنا مواصلة جهودها في إحلال وتجديد وصيانة وإعمار بيوت الله بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة.