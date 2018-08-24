قال مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات رئيس بعثة الحج السياحي، إنه سيتقدم بتقرير عن موسم الحج هذا العام إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عقب انتهاء الموسم رسميا بعودة آخر حاج من حجاج السياحة إلى أرض الوطن.

واعتبر شلبي موسم الحج هذا العام ناجحا حتى الآن "حيث لم تحدث أي مخالفات جسيمة في تنفيذ برامج الحج"، مضيفا: "هذا العام لم يشهد أي تكدسات لحجاج السياحة بالمطارات أو افتراش بصالات السفر أو تأخر في إقلاع الطائرات أثناء مرحلة ذهاب الحجاج إلى السعودية، بفضل التنسيق الجيد بين شركات السياحة والطيران والمطارات المصرية".

وأوضح رئيس البعثة، خلال المؤتمر الصحفي عقده مع الصحفيين المرافقين لبعثة الحج السياحي للإعلان عن تقييمه لموسم الحج السياحي هذا العام، أن أكثر من 85% من شركات السياحة المنظمة للحج التزمت بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة لموسم الحج وأضافت خدمات عليها، فيما ظهرت بعض السلبيات البسيطة من عدد من الشركات في التنظيم وحررت مخالفات ضدهم.

وأشار إلى أن أبرز السلبيات التي رصدت خلال الموسم تتمثل في تنظيم بعض الشركات تأشيرات الحج المباشر "الفردية" دون إخطار الوزارة، وهو ما رصدته لجان الوزارة وستطبيق لائحة الجزاءات على تلك الشركات، والتي تبدأ من 3 أشهر وحتى إلغاء الترخيص حال كان الضرر المترتب عن تنظيم تلك التأشيرات كبير.

وأضاف: رصدنا ظاهرة غياب عدد من المشرفين عن مرافقة الحجاج وهو ما يجري معالجته، مؤكدا أنه سيوصي بفتح باب التقدم للحج السياحي العام المقبل مبكرا عن هذا الموسم، حتى تستطيع الشركات إجراء كافة تعاقداتها مبكرا وبأسعار أقل.

ونوه بأه سيطلب عقد لقاء مع شركات الطيران الناقلة لحجاج السياحة لبحث إمكانية إعلان أسعار تذاكر الحج قبل إجراء قرعة الحج السياحي لكي تستطيع الشركات إعلان سعر البرنامج كاملا شاملا تذكرة السفر، موضحا أنه وفقا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالاهتمام بالحج الاقتصادي الذي خصصت وزارة السياحة 66% من تأشيرات الحج له، والذي يقصده البسطاء ومتوسطي الدخل فلن يتم المساس به الموسم المقبل.

وشدد شلبي أن المشكلة التي حدثت بمنى بعدم وجود مخيمات لنحو 320 حاجا كانت خارجة عن مسؤولية شركة السياحة المنظمة للبرنامج، حيث إن المسؤولية تقع على المطوف، منوها بأن البعثة خاطبت وزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية للطوافة لمعاقبة المطوف واستبعاده من تنظيم الحج، فضلا عن ضرورة تعويض الحجاج المصريين ماليا.

وأكد أن هناك عقوبات إدارية وجنائية توقع على شركات السياحة التي تصدر خطابات وهمية بحجز طيران وفنادق ينتج عنها صدور تأشيرات لهم، ثم بعد ذلك يفاجئ الحاج بعد وصوله للسعودية بعدم وجود أماكن لإقامتهم.

وأوضح شلبي أنه بداية من غدا ولمدة أسبوع يبدأ تفويج 27 ألف من حجاج السياحة من مكة إلى المدينة، لافتا إلى وجود 9 لجان بالمدينة المنورة تضم من بينها عناصر قانونية، موضحا أن هناك حالة اطمئنان بين الحجاج بالنسبة للإقامة بالمدينة، نظرا لقرب مساكن الحجيج في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي.