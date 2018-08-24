نعتت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيمّا بونينو، وزير الداخلية ماتيو سالفيني بـ"المتنمّر" في مجال التعامل مع المهاجرين، وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة.

وأضافت زعيمة تحالف (أكثر أوروبا) إلى أن "حياة الناس لم تعد ذات قيمة، كما لم تعد هناك سياسية، بل تصريحات سالفيني فقط الخليقة بمتنمّر من الضواحي لا بوزير"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وذكرت رئيسة الدبلوماسية الإيطالية السابقة أن "شركاءنا الأوروبيين يراقبوننا بذهول"، حيث "يتم حجز سفينة إيطالية في ميناء إيطالي من قبل وزير إيطالي يرى أن المهاجرين على متنها غير شرعيين، فمن قال له ذلك؟"، والذي "يبتكر نموذجاً على غرار ذلك الاسترالي في مجال الإعادة القسرية"، للمهاجرين.

وذكّرت بونينو بأن "النموذج الأسترالي ينص على نشر قوات عسكرية ضخمة ومكلفة والتباحث مع الدول المجاورة"، مؤكدة أنه "سيتم نسيان هذه الخدعة الجديدة خلال يومين وبعدها ستكون هناك بدعة أخرى".

من جانبه، كتب عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، دافيدي فارؤوني، في تغريدة "لقد أبلغتني قوات حماية ميناء كاتانيا للتو أن هناك توتراً على متن السفينة (ديتشوتّي) والمهاجرين قد بدأوا إضرابا عن الطعام"، احتجاجا على الوضع.